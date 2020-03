Le Président de la Fédération Française de Rugby rend hommage à Patrick GREA

Bernard Laporte : « Un très grand serviteur du rugby »

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Patrick Gréa.

Patrick, originaire de Toulouse, installé depuis plus de 30 ans sur l’île de Saint-Martin, a été co-créateur avec Maurice Tardits des Archiball, premier club de rugby saint-martinois, et fondateur du Saint-Martin Rugby Union dédié à la formation.

Réalisations qui ont contribué entres autres à ce que lui soit décernée la médaille des Sports en 2014.

Ses efforts pour implanter le ballon ovale dans les Antilles (Iles du Nord) en multipliant les stages d’initiation ont permis de générer des vocations que son engouement et sa capacité à fédérer ont ensuite transformé en excellents résultats tant à Saint-Martin qu’avec la sélection Comité Guadeloupe – IDN avec laquelle il a été champion U19 lors du TAG EN Guyane en 2016.

Succès également remportés avec l’obtention de partenariats nécessaires au développement du rugby sur l’île, tel que celui noué avec l’USEP, ou en permettant par son abnégation au Saint-Martin Rugby Union de reprendre très rapidement son activité après le passage du cyclone Irma en 2017.

J’avais eu le plaisir de le rencontrer lors de ma visite à Saint-Martin le 20 janvier 2018 à l’occasion de l’entraînement dirigé des enfants des écoles de rugby des Archiball et du SM Rugby Union.

Sa disparition va laisser un grand vide mais je ne doute pas qu’il restera à jamais présent dans leurs cœurs notamment de ceux qu’il aura pu accompagner lors de déplacements en Belgique et dans le Sud-Ouest de la France et dans la mémoire bien sûr de tous les acteurs du rugby qu’il aura côtoyés.

A titre personnel, je garderai de Patrick le souvenir d’un homme passionné par notre sport et engagé pour le bien des autres.

Le Comité directeur de la Fédération Française de Rugby se joint à moi pour adresser à son épouse, Camille, leurs enfants, Johanna, Louis et Juliette, ainsi qu’à tous les licenciés et amis du rugby des Iles, nos plus sincères condoléances ».