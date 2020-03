SXM FESTIVAL, LE ‘’ECO’’ FRIENDLY FESTIVAL

Dès sa première édition en 2016, les organisateurs du SXM Festival ont développé un programme environnemental durable. Et bien que le festival ait lieu en mars, ses organisateurs ne s’arrêtent jamais.

La promotion du SXM Festival et donc de Saint-Martin/Sint-Maarten est un travail annuel qui commence le lendemain de la dernière édition. Plusieurs mois avant cette nouvelle édition 2020 du festival qui se tiendra du 11 au 15 mars 2020, l’environnement est une priorité pour les organisateurs.

BYE BYE PLASTIQUE

Les organisateurs du SXM Festival ont banni les pailles en plastique en 2017 et pour l’édition de 2020 l’utilisation de plastique sera réduit au maximum. Les emballages cette année seront 100% biodégradables.

FINI LE PAPIER ! LA SXM APP

Il n’y a pas de guide imprimé, mais à la place une application mobile qui fournit aux festivaliers toutes les informations nécessaires en plus de celles sur la musique…

Aucun flyer imprimé ne sera utilisé durant le festival. De cette façon, il n’y a aucun gaspillage de papier.

Cette philosophie « zero waste » est tendance mais c’est surtout l’interaction digitale avec les festivaliers qui est recherchée. Des notifications sont envoyées grâce à cette app pour guider les festivaliers aux meilleures « party » pendant les 5 jours !

RFID SYSTEM

En 2019, le SXM Festival s’est aussi complètement affranchi du papier grâce au système RFID.

Concernant les paiements, de nombreux participants ne souhaitent pas transporter de portefeuille avec eux tandis qu’ils font la fête. Le partenaire Eventbrite a donc mis au point Ebpay, une plateforme qui permet de créer son profil, ajouter des options de recharges de comptes automatiques afin que les festivaliers puissent s’offrir boissons et autres services facilement et sans monnaie physique. Le festival est donc très sécuritaire.

Les dirigeants d’Eventbrite sont venus afin de s’assurer que le programme fonctionnait parfaitement. Afin de s’en assurer et de garantir le bon fonctionnement d’un tel système sur une île reculée où l’accès à l’internet s’avère parfois aléatoire, les organisateurs ont utilisé leurs propres générateurs et entrepris un partenariat stratégique avec l’opérateur régional Dauphin Telecom, lequel a facilité la gestion du réseau en haut débit. Grâce à un pylône mobile 4G+, la bonne tenue du système durant les 5 jours du festival a été assurée !

LED et énergie solaire pour réduire la consommation d’énergie

L’île possède des ressources limitées. Les organisateurs ont investi dans des LED et lumières alimentées par énergie solaire afin d’éclairer les sites, avec en tête la limitation de l’impact de consommation d’énergie.

La communauté d’abord : les enfants, la nature et la mer…

Des serviettes de plage, ordinateurs distribués aux tables de ping-pong offertes, toutes les actions sociales entreprises se trouvent sur le site de la fondation www.twobunchpalm.org.

Les organisateurs ont acheté des équipements scolaires et reconstruit un terrain de basketball, et ont toujours souhaité laisser un impact positif pour l’île et ses habitants, sans improviser mais avec pour maître-mot la planification.

Ils ont entrepris un partenariat avec SXM Doet l’an passé. Les artistes ainsi que les festivaliers ont participé ensemble à ce merveilleux événement !

Nettoyage de Plage

Cette année, SXM Festival supporte l’organisation Mystraw Company conjointement avec Dauphin Telecom pour un grand concours de ramassage de déchets sur la partie française de St martin, Le Get Up Clean UP Contest! Les organisateurs ont remis des billets pour certains des participants.

Plantation d’arbres

En 2019, des arbres ont été plantés avec la collaboration des étudiants de St-Martin.

Découvrir la mer

En 2020, le SXM Festival sera la partenaire de La Réserve Naturelle de Saint-Martin et de Blue Finance. Des vidéos ont été financées par le SXM Festival et Hommage Hotel & Résidences. Des plongeurs ont exploré les fonds marins et réalisé des vidéos en 3D qui seront disponibles durant le festival où les participants pourront par la même occasion faire un don.

MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME DE GESTION DES DÉCHETS

Les organisateurs collaborent aussi avec l’organisation à but non-lucrative martiniquaise «Les Connexions». Depuis 15 ans, « Les Connexions » sont les leaders de la gestion des déchets ainsi que le recyclage et ont entrepris des campagnes de sensibilisation à ce sujet. Ils ont collaboré sur divers événements tels que : Hellfest, Printemps de Bourges, Paris Marathon, Running Lyon, FIFA Women’s World Cup – pour ne citer qu’eux.

Ils accompagnent les organisateurs dans la mise en œuvre de ce festival afin de réduire, trier et recycler les déchets que celui-ci produira.

Des équipements de triage (poubelles transportables) sont mis en place pour s’assurer de la bonne gestion des déchets.

LES BUS SXM FESTIVAL : POUR RÉDUIRE L’ÉMISSION DE CARBONE

Afin de réduire l’émission carbone, les festivaliers sont encouragés à utiliser leur « pass » de transport, un service de bus qui circulent d’événements en événements. Ainsi, le trafic routier et la pollution sont réduits sans oublier la sécurité routière améliorée.

A LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS LOCALES

Un marché se tiendra dans les prémices du festival, où les producteurs/designers locaux exposeront leur savoir-faire et vous permettront de découvrir les saveurs de la cuisine caribéenne.

POLITIQUE « SANS TRACE »

L’événement principal qui se déroule sur la plage isolée de « Happy Bay » est un événement que les organisateurs sont fiers de pouvoir baptiser « sans trace ».

Il ne restera rien de négatif après le passage du festival, et tout a été pensé afin que chaque site conserve toute sa beauté, voire devienne encore plus beau…

En valorisant le patrimoine naturel et culturel de l’île, SXM Festival encourage l’éco-tourisme, la préservation de la biodiversité, le respect de la diversité culturelle et les liens à l’environnement et tout cela en s’amusant !