Semaine du handicap : Un atelier d’information organisé au Pôle Solidarité et Familles

La Collectivité de Saint-Martin organise un atelier d’information tout public sur le handicap et les dispositifs existants sur le territoire, ce lundi 9 mars de 9h00 à 12h00, sur le parking du Pôle Solidarité et Familles à Concordia (immeuble Pôle Emploi).

Dans le cadre de la semaine du handicap, la Direction de l’autonomie des personnes du Pole Solidarité et Familles organise une matinée d’information et de sensibilisation. Aujourd’hui encore, les personnes porteuses d’un handicap sont confrontées à de nombreuses problématiques, l’objectif est de faire connaitre les dispositifs en faveur des personnes en situation de handicap, de valoriser les actions des associations et de sensibiliser l’opinion à la question du handicap.

L’assistante Sociale de la CGSS apportera des réponses utiles à toutes les interrogations (la pension d’invalidité, les indemnités journalières, la prise en charge d’un appareillage ou d’un équipement).

L’équipe de la Direction de l’autonomie des personnes fera découvrir l’ensemble des dispositifs en place concernant le champ du Handicap et animera un atelier de sensibilisation au handicap (discussions et échanges avec le Docteur LOUISA). Le public est invité à venir nombreux.