Aérien : Face au coronavirus, Air Caraïbes met en place des mesures commerciales exceptionnelles

Air Caraïbes annonce dans un communiqué de presse des mesures commerciales exceptionnelles afin de permettre à l’ensemble de ses clients de continuer à réserver leur voyage en toute confiance.

Point de situation à date

À ce jour, aucune restriction n’a été émise par les autorités sanitaires françaises et internationales vers des destinations opérées par Air Caraïbes qui suit avec la plus grande attention l’évolution de la situation sanitaire mondiale liée au coronavirus (COVID-19). La santé et la sécurité de ses passagers et de ses équipages étant une priorité pour la Compagnie.

Air Caraïbes opérera tous ses vols dans les mois à venir.

Des mesures commerciales exceptionnelles

Air Caraïbes a décidé d’assouplir ses conditions de vente comme suit :

• Pour tout billet long courrier émis entre le 04/03/20 et le 31/03/20

• Pour la période de voyage comprise entre le 05/03/20 et le 24/06/20

Tous les tarifs (SMART et BASIC) deviennent modifiables sans pénalité (mais avec un réajustement tarifaire si nécessaire). Ils demeurent cependant non remboursables.

Les modifications pourront être faites sur tout le réseau de la compagnie, et dans la limite de validité du billet.

Une exception : les personnes qui se trouvent à leur point de demi-tour et souhaitent anticiper leur retour. Dans ce cas, nous proposons aux voyageurs de modifier sans pénalité leurs billets (sauf éventuel réajustement tarifaire)

Les passagers ont la possibilité d’effectuer leur réservation en ligne, dans la rubrique « Gérer mes réservations » du site aircaraibes.com ou sur leur application mobile. Ils ont également la possibilité de contacter nos agences ou leur point de vente habituel. Ces mesures sont susceptibles d’évoluer à tout moment en fonction de l’actualité.