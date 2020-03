Être utile aux autres autant qu’à soi-même pourrait être le slogan du service civique !

Mardi dernier, 20 jeunes ont été reçus en préfecture accompagnés de leurs tuteurs dans le cadre du dispositif « service civique ».

En présence de la Préfète, Sylvie Feucher et de la vice-présidente de la Collectivité, Annick Petrus, ces jeunes volontaires âgés entre 16 et 25 ans ont écouté attentivement les conseils de Mme Pflieger, en charge du dossier « service civique » à la DJSCS de Guadeloupe, accompagnée par M. Fabre, représentant de la DJSCS à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Les jeunes vont être positionnés sur différentes thématiques :

– Solidarité : médiateur de lien social, de la citoyenneté et du vivre ensemble ;

– Environnement : ambassadeur de l’environnement.

Ce dispositif est supporté à 84% par l’État. Par ailleurs, la Collectivité apporte son soutien et participe à l’encadrement.

Elle verse une aide supplémentaire de 107,68 par mois pour les candidats éligibles.

Les jeunes volontaires sont conscients que leur démarche entre dans un processus de responsabilisation et d’autonomie tout en étant utiles aux autres et à eux mêmes. Autant d’atouts qui favoriseront un meilleur départ dans la vie active.

Félicitations à eux !