Heineken Regatta : 40 ans, ça se fête !

Si les jours et les semaines défilent à une vitesse grand V, que dire des années ? On se retrouve aujourd’hui à 40 ans sans même avoir eu le temps de s’en rendre compte. Ce n’est pas les organisateurs de la plus célèbre des courses au large qui diront le contraire…

La 40ème édition de la Heineken Regatta débute demain à Simpson Bay avec le traditionnel tour de l’île. Plus de cent cinquante bateaux (des voiliers de rêve aux prototypes en passant par les croiseurs familiaux) prendront le départ de cette régate de renommée internationale.

Mais revenons quarante plus tôt. En 1980 a été créée la Sint Maarten Regatta avec une modeste participation de 12 voiliers. Trois ans plus tard, en 1983, Heineken est devenu l’un des principaux sponsors de la régate a été ajouté au nom de l’événement, la Heineken Regatta !

Après l’implication de Heineken, l’événement s’est développé rapidement. Avec l’ajout d’un troisième jour de course en 1990, l’événement est passé à 187 bateaux en 1995 et 251 bateaux en 1999. Un autre jour de course, la Coupe du commodore, a été ajouté en 2005. Le nombre record de bateaux participant à la Heineken Regatta était en 2008 avec 284 bateaux.

A l’occasion de cette 40ème édition, on prend les même (ou presque) et on recommence. Les plus grands marins vont se retrouver entre eux le temps d’un long week-end pour apprécier la touche serious fun qui caractérise cette régate. Chaque soir, des fêtes et concerts prendront le relais des courses au large : reggae, calypso, soca, mais aussi hip-hop et jazz.

Bon vent aux marins aux et bonne fête à tous ! _AF

Le programme des courses :

• Jeudi 5 mars :

Départ à 10 heures de la GILL COMMODORE’S CUP

Remise des prix au Regatta Village à 18 heures

• Vendredi 6 mars :

1er jour de compétition avec le traditionnel tour de l’île pour l’ensemble de la flotte. Départ à 10 heures.

Remise des prix à 18 heures au Regatta Village

• Samedi 7 mars :

2ème jour de compétition. Départ de la course à 10 heures.

Remise des prix à 18 heures au Regatta Village

• Dimanche 8 mars :

3ème et dernier jour de compétition. Départ de la course à 10 heures.

Remise des prix à 18 heures au Regatta Village