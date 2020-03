Coupures d’eau : Elargissement des plages horaires de distribution de l’eau à Orient Bay et Anse Marcel

La Collectivité de Saint-Martin et son Etablissement des Eaux et de l’Assainissement (EEASM) ont rencontré, le mardi 3 mars dernier, les représentants des ASL d’Orient Bay, Anse Marcel et des Terres-Basses, les trois lotissements privés concernés par des coupures d’eau sur le réseau de distribution depuis vendredi dernier.

Cette réunion s’est tenue à l’invitation de la Préfète Sylvie Feucher, en présence de Marie-Dominique Ramphort, conseillère territoriale vice-présidente de l’EEASM, de Jean-Marie Giacone, directeur Production & Maintenance du délégataire SAUR Saint-Martin et Patrick Lentz, directeur de l’EEASM.

Un point de situation étant initialement prévu mardi, cette réunion a donc été l’occasion d’échanger avec les trois représentants sur les fuites signalées dans leurs secteurs respectifs et les réparations en cours ou à faire en urgence. L’objectif est de réparer les fuites au plus vite ce qui permettrait un retour à l’équilibre de la production de l’eau, actuellement trop faible par rapport à la consommation.

Alors que l’équilibre entre production et consommation était déjà fragile ces dernières semaines, il a brutalement chuté jeudi dernier. Cette opération de coupures sectorielles mise en place en urgence dès vendredi 28 février, a permis en 4 jours de remplir les réservoirs publics à 60% de leur capacité, ce qui induit cependant de devoir poursuivre l’opération de remplissage, ces prochains jours, pour produire les 4000m3 manquants et sortir de la zone d’alerte.

Sans ce dispositif d’urgence, tous les quartiers auraient été en rupture d’eau, dès samedi 29 février. Par ce choix, l’EEASM et la Collectivité ont ainsi préservé 80% des consommateurs.

Néanmoins, au regard de la situation sanitaire liée à la prévention contre le Coronavirus et à la nécessité de répondre aux besoins quotidiens de la population et des touristes résidant dans ces trois secteurs, il a été convenu d’augmenter les plages horaires de distribution de l’eau ces prochains jours.

Le Président Daniel GIBBS a en effet demandé à l’EEASM, dès vendredi dernier, que des plages horaires de distribution de l’eau soient mises en place pour éviter de trop longues coupures pour les riverains.

Ainsi, depuis le mardi 03 mars 2020, l’eau est distribuée comme suit :

– Le matin de 6H à 9H et le soir de 17H à 20H.

Ce dispositif exceptionnel restera en vigueur dans les secteurs d’Orient Bay et Anse Marcel (les Terres-Basses étant concernées à moindre mesure), jusqu’au remplissage total des réservoirs publics (10 000m3). Un point de situation sera fait vendredi 06 mars 2020 pour informer les résidents de ces trois secteurs de la suite du dispositif.