Evènements : La Heineken Regatta et le SXM Festival maintenus

Alors que le gouvernement a annoncé samedi l’annulation en France de toutes les manifestations rassemblant plus de 5 000 personnes en milieu confiné, la préfecture et le gouvernement de Sint Maarten ont confirmé le maintien de la Heineken Regatta dont la quarantième édition débute ce jeudi, et du SXM Festival à partir du 11 mars.

«Pour l’instant, à ce jour, il n’y a pas de raison légitime à annuler le SXM festival mais cela pourra évoluer en fonction du contexte», a déclaré la préfète Sylvie Feucher, lors d’une conférence de presse commune avec la partie hollandaise, lundi en fin d’après-midi. Même discours de la part de la Première ministre, Sylvia Jacob. «Nous allons toutefois discuter avec les organisateurs pour leur rappeler les enjeux et les actions de prévention», a précisé Sylvie Feucher.

Interrogée sur le nombre de cas à partir duquel la situation pourrait devenir critique à Saint-Martin, l’agence régionale de santé a rappelé à qu’un «cluster a été défini comme un groupe identifiant trois cas sans liens familiaux». (soualigapost.com)