Marchés publics : Pourquoi certaines entreprises ne sont plus payées

Début janvier, l’entreprise qui assure le nettoyage des toilettes dans l’école maternelle de Grand Case avait cessé de travailler car elle n’était plus payée par la Collectivité. Vendredi, c’était celles qui assurent le transport scolaire qui évoquaient le même motif pour ne plus assurer leurs services. Ces deux sociétés ne sont pas les seules, d’autres sont dans cette même situation et voient leurs prestations fournies à la COM plus rémunérées.

La suspension des paiements fait suite à un contrôle plus rigoureux des services de l’Etat des contrats issus de marchés publics et dès que des irrégularités sont constatées, les paiements effectués par les Finances publiques et non par la COM directement sont stoppés. Par irrégularités il faut entendre problèmes dans la rédaction du marché, dans le déroulement de la procédure ou le manque de pièces au dossier.

(soualigapost.com)