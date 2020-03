Education : Des établissements d’enseignement supérieur présents à Saint-Martin

Suite à l’invitation de l’association SXM ALUMNI, et comme chaque année, Sébastien ARCOS, Directeur des écoles de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, sera présent sur Saint-Martin pour présenter les différentes écoles et programmes proposés, ainsi que pour réaliser les phases de sélection des candidats.

La CCI Lyon Métropole possède trois établissements :

– EKLYA School of Business : Ecole de commerce proposant des formations Bachelor (Bac+3) et des Masters (Bac+5) dans le développement commercial. Parmi les formations proposées :

Bachelor in Business Devlopment est tourné vers l’international avec ses nombreux partenaires académiques.

Bachelor in Luxuary Business est tourné vers le développement commercial du secteur du luxe et se réalise en lien avec les plus grandes maisons (Dior, Chanel, Mont-Blanc, …)

– HYBRIA Institut of Business & Technologies est une école mixant les sciences de l’ingénieur et les sciences de gestion. Ouverte en lien avec l’INSA de Lyon et l’emlyon, HYBRIA forme en 5 années des Ingénieurs d’Affaires de haut niveau.

– ESMAE : Propose un programme dédié sur les métiers du recrutement et des nouvelles techniques RH. Elle forme aussi au métier de Consultant Recrutement en lien avec les agences de travail temporaire et le syndicat de la profession.

Ces écoles proposent une admission en dehors du dispositif Parcoursup.

Fort de ses 132000 entreprises ressortissantes, la CCI de Lyon Métropole ouvre son réseau de partenaires. De plus, la Ville de Lyon est un formidable lieu d’attractivité, très souvent élue ville n°1 pour les étudiants ou les city break.

Sébastien ARCOS, Directeur de ces écoles, est par ailleurs très heureux de pouvoir une nouvelle fois venir sélectionner des étudiants Saint-Martinois « depuis plus de 10 ans, j’ai eu le plaisir de sélectionner et former des dizaines de jeunes Saint-Martinois que je vois évoluer depuis dans des fonctions managériales, à Saint-Martin, lors de mes visites, en métropole ou à l’international. La force de ces étudiants réside dans le niveau d’ouverture multiculturel et le niveau de langue, mais globalement aussi dans une volonté souvent forte de réussir ».

Kassara CHARLES, étudiante au sein de la première année du programme Bachelor in Business Development et ancienne élève de la Cité Scolaire Weinum, indique « être totalement épanouie dans cette apprentissage pratique et théorique. EKLYA reste une école à taille humaine. »

Sébastien ARCOS sera présent sur le Salon West Indies Student Fair organisé par SXM ALUMNI ce mercredi 4 mars de 12h à 17h à la CCISM de Concordia.

Par ailleurs, vous pouvez prendre contact avec lui pour un rendez-vous : s.arcos@lyon-metropole.cci.fr et 06 47 64 35 13.

Retrouvez les écoles et les programmes : www.eklya.fr et www.hybria.fr