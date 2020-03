8ème édition de la « La Saint-Martinoise » : Une course toujours 100% féminine… désolés Messieurs

C’est ce samedi 7 mars 2020 que se tiendra la 8ème édition de la « Saint-Martinoise », course et marche 100% féminine, organisée par l’Avenir Sportif Club de Saint Martin.

Initiée en 2013, cette course rencontre toujours un franc succès auprès des femmes de l’île, pour être un des rendez vous sportifs attendus de l’année et auquel près de 250 femmes prennent part chaque année.

Le concept reste le même : quel que soit le niveau, célébrer la femme sportivement, bouger, se faire plaisir, tout en s’amusant avec un défi à relever : boucler les 5 km du parcours, à son rythme.

Demandez le programme !

– 15h30 : Echauffement collectif,

– 16h : départ de la course et de la marche

– 17h : Etirements et Socca Fit

– 17h30 : Tombola avec deux billets d’avion offerts par Air Caraïbes à gagner

– 17h45 : Remise des récompenses.

Côté classement, trois épreuves :

– La course individuelle avec 2 catégories moins de 40 ans (Misses) et plus de 40 ans (Ladies),

– La course en équipe Mère/fille, pour laquelle la moyenne des deux temps mère et fille est faite, sans nécessité de courir ensemble.

– La marche.

La participation est de 12€. Les inscriptions seront possibles en ligne sur le site sport-timing-caraibes.com jusqu’au 5 mars à 16h.

Une licence FFA ou un certificat de non contre-indication pour la course à pieds en compétition sera exigé uniquement pour la course.

Récupération des dossards et des tee-shirts le 6 mars de 12h à 18h à Sportfit Hope Estate, le 7 mars 2020 à la Halle Vanterpool de 8h à 12h.

Le Parcours :

Départ Front de mer (face au Mini Club) – Rond point du cimetière – Rond point de l’Office du Tourisme – Marigot – Low Town – Rond point de Bellevue – Saint-James – Rond point d’Agrément – Galisbay – Gare maritime – Front de mer.

Soyez prêtes mesdames, et n’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire et fournir le certificat médical !