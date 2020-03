Lancement officiel du Hub Antilles-Guyane d’inclusion numérique

Le jeudi 20 février dernier, à l’occasion de la visite en Guyane de Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé du Numérique et de Sybeth N’Daye Porte-parole du gouvernement pour dresser un état des lieux du déploiement du numérique en Guyane, le Pass Numérique et le HUB Antilles-Guyane « pour un numérique inclusif » ont été officiellement lancés à la Collectivité Territoriale de Guyane.

• Encourager la coordination des projets d’inclusion numérique

Structure territoriale, à l’échelle de plusieurs territoires ultramarins : Guadeloupe, Guyane, Martinique et Saint-Martin, le « Hub Antilles-Guyane pour un numérique inclusif » associe des acteurs publics, privés et associatifs afin de les mettre en réseau et de créer de nouvelles offres de médiation numérique sur les territoires concernés.

Il s’agit donc pour les acteurs de la filière de la médiation numérique de mettre en place des points d’accès au numérique et dispense des formations pour répondre aux besoins des citoyens. Filière encore trop fragmentée et hétérogène, le Hub Antilles-Guyane pour un numérique inclusif permettra une meilleure harmonisation et coordination des acteurs et une mutualisation de compétences spécifiques telles que la formation ou la gestion de projets.

Après l’allocution des secrétaires d’État, le président de ANIS Saint-Martin s’est prêtée à une présentation du dispositif, des enjeux qui y sont associés et enfin de la démarche « jeunesse » engagée en collaboration avec la collectivité sur cette question et qui fait suite à divers constats :

– Le numérique est considéré comme un vecteur d’emploi par les publics jeunes

– Les jeunes rencontrent des difficultés dans l’usage des outils numériques dans le cadre de leur démarche d’accès à l’autonomie

– Pour de nombreux jeunes, la maîtrise des outils numériques est orientée vers les loisirs et beaucoup moins vers les autres fonctionnalités et autres services utiles

Le Président de ANIS Saint-Martin a décrit les axes de travail du HUB à Saint-Martin pour aider la Collectivité, qui était représentée à l’évènement en question par le directeur de la « mission économie numérique », M. Jean-Pierre RAZIN ; et acteurs locaux à réduire la fracture du numérique, compte tenu de la digitalisation de l’action publique, des besoins en formation et de la pénurie d’acteurs : recenser les acteurs, mutualiser et apporter de la valeur ajoutée aux acteurs, aider à créer des centres de services partagés et enfin évaluer l’efficacité et effectuer des remontées.

• Le Pass Numérique

En présence du Préfet de Guyane, du Président de la CTG et de nombreux acteurs locaux, Cédric O a rappelé l’enjeu national de l’inclusion du numérique sur le territoire français (Métropole et Outre Mer) puisque 13 millions de nos compatriotes se sentent encore éloignés de cette transformation numérique des politiques publiques. « Faire en sorte que chaque citoyen se sente citoyen » face à cette stratégie politique de la dématérialisation à 100%.

Sur les territoires des Antilles et de la Guyane, ce sont 450 000 citoyens (dont 7 500 personnes à Saint-Martin) qui sont concernés par l’illectronisme. Chômage, précarité, pauvreté, isolement et manque de formation sont des facteurs de cette exclusion du numérique. Sans compter la faible présence d’espaces de médiation numérique et l’accès au réseau Internet encore difficile dans certaines villes.