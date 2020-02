Art : Les nouvelles œuvres du peintre, Jean-Michel Lengrand en expo chez NoCo Art Gallery & Studio ce samedi 29 février

Le monde unique, merveilleux et métaphysique de Jean-Michel Lengrand est à découvrir ce samedi 29 février chez NoCo Art Gallery & Studio à travers une exposition de portraits de 10 écrivains américains bien connus.

Jean-Michel Lengrand est né à Paris en 1955 et a étudié à l’Académie des Arts de Montmartre et Bourges, en France. Il est spécialisé dans les techniques secrètes des anciens maîtres, travaillant avec le vernis à l’ambre du 16ème siècle et les huiles essentielles sur bois du peintre flamand, Jan van Eyck (1400), nommé «Le secret du Flamand».

JM Lengrand reviendra avec vous sur son brillant parcours, qui l’a conduit dans plusieurs pays et qui lui a valu d’être représenté par de nombreuses galeries internationales de renom: Pays-Bas, Allemagne, Maroc, Etats-Unis et… Saint-Martin !

La présentation étant faite, rendez-vous pour une rencontre exceptionnelle avec MONSIEUR LENGRAND ce samedi 29 février, de 18h à 21 heures, chez NoCo Art Gallery & Studio situé 39 Falaise des Oiseaux, aux Terres-Basses.

Tél: +590 690 10 09 70