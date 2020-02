Carnaval de Saint-Martin édition 2020 : Peu importe le nombre de participants, le Carnaval de SXM a redonné vie et couleurs à notre centre-ville !

Du samedi 15 au mercredi 26 février inclus, le Carnaval de Saint-Martin, édition 2020, nous a offert un moment fort de partage et de convivialité entre les organisateurs, associations, écoles, participants, parents, bénévoles et un public de tous âges venu se divertir pour oublier les tracas du quotidien. Et ça fait du bien !

Plus qu’une fête populaire, le carnaval de Saint-Martin est un véritable événement culturel intergénérationnel. Chaque année, au mois de février, les déguisements tous plus originaux et colorés les uns que les autres envahissent le centre-ville de Marigot et ses alentours pour le plus grand plaisir de la population locale et des touristes.

Le carnaval made in SXM est en effet l’occasion d’une grande liesse populaire, où chacun est invité à participer en revêtant son plus beau costume ou en arborant un maquillage haut en couleurs.

Seule petite ombre au tableau pour les responsables des Festivités Carnavalesques de Saint-Martin, plusieurs troupes n’ont pas été en mesure de se joindre au défilé cette année, les événements de décembre dernier et les grèves à répétition au sein des différents établissements scolaires en janvier pouvant expliquer cela. La constitution d’une troupe d’enfants ne s’improvise pas du jour au lendemain. Idem pour les plus grands…

Bref, en attendant 2021, félicitations aux organisateurs et participants qui ont contribué à la réussite de cette grande fête conviviale partagée par la population locale depuis des décennies. _AF