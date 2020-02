Fait divers : 30 voitures contrôlées dans la nuit par la police de St Maarten et la gendarmerie

La police de Sint Maarten avec la collaboration de la gendarmerie a mené un contrôle routier dans la nuit de jeudi à vendredi, une opération qui s’inscrit dans la lutte contre les vols de voiture.

Au total trente véhicules ont été contrôlés, il s’agissait de vérifier que les chauffeurs étaient en mesure de présenter les papiers en règle du véhicule. Deux voitures ont été saisies et vont faire l’objet d’une enquête, indique la police de Sint Maarten dans un communiqué. Deux personnes, GP et JW, ont également été arrêtées, elles sont suspectées d’être impliquées dans des affaires de vols de voitures. Cette opération conjointe fait suite à une réunion entre la gendarmerie, la police et les parquets des deux côtés de l’île qui s’est tenue le 6 février dernier, dont le but était de mettre en place des actions en commun pour mieux lutter contre le trafic et le vol de véhicules. D’autres contrôles de ce genre seront organisés, précise la police de St Maarten. Pour rappel, la gendarmerie a enregistré 480 vols de voitures en 2019 et la police de Sint Maarten 141.