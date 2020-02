Assises des politiques sociales et de l’insertion : rendez-vous ce soir à Quartier d’Orléans

Organisées par la Collectivité, les premières Assises des politiques sociales et de l’insertion de Saint-Martin ont débuté, le mardi 18 février dernier, par la réunion d’ouverture à l’hôtel de la Collectivité en présence du président Daniel Gibbs, de la vice-présidente Annick Pétrus, des élus de la majorité, de la CAF, Pôle Emploi et des acteurs et partenaires du social.

Tout au long de la semaine, quatre réunions publiques sont organisées dans les différents quartiers de l’île afin de recueillir les besoins des administrés et d’échanger avec eux sur les politiques à mettre en œuvre.

La première réunion de quartier s’est tenue dans le secteur 4 à Sandy Ground, mardi soir. La deuxième réunion publique s’est déroulée, le lendemain, dans le secteur 3 à Concordia.

Hier, la population du secteur 2 était conviée à Grand-Case, sur le terrain de football.

Ce vendredi 21 février, les habitants du secteur 1 sont invités à leur tour sur le plateau sportif de Quartier d’Orléans, à 18 heures, pour échanges sur les thématiques du social avec les élus et les professionnels du social.

> UNE RÉUNION ETAT-COM LE 12 MARS

A l’issue des réunions publiques, les pouvoirs publics se réuniront le 12 mars prochain pour favoriser les échanges et la transversalité et œuvrer ensemble à des solutions concrètes face aux besoins les plus urgents.

La collectivité travaillera ensuite à l’élaboration du Livre blanc du social qui tiendra compte du diagnostic des Assises et comportera des mesures concrètes envers les différents quartiers de l’île.