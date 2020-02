Remise officielle de la Charte du « Leo Club Safari »

Un nouveau Club Service a vu le jour à Saint-Martin dimanche dernier, parrainé par les Lions Club Fort Louis et Lions Club Doyen. Il s’agit du LEO Club SAFARI, branche cadette du Lions Club international.

Ce nouveau Club Service est constitué de 13 jeunes âgés entre 12 et 15 ans qui s’engagent à respecter les principes d’aide et de solidarité du Lions Club et qui agissent pour les grandes causes humanitaires. Le Leo, c’est Leadership Experience Opportunity.

Cet engagement les soude autour de projets locaux à portée sociale pour lesquels ils œuvrent de manière bénévole tout en récoltant les fonds nécessaires à leur réalisation.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Gouverneur du district 63, du 2ème vice-gouverneur, de la présidente de la commission Léo et la présidente de zone.

Sous la houlette de leur président, Nakeeley FLANDERS, ils ont déjà organisé une fructueuse collecte de jouets au mois de décembre dernier pour l’arbre de Noël de la Croix Rouge et ont aussi fait don de jouets à l’Association Madwoz. Ils participent tous les derniers samedis du mois avec le Lions club Oualichi à la confection de petits déjeuners pour les sans-abri.

La relève est ainsi assurée ….

Là où il y a un besoin, il y a un Leo. Longue vie à ce Club ! Bravo à tous !