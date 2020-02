Aménagement : Signature d’une convention de partenariat entre l’Etat, la Collectivité de Saint-Martin, Atout France et la Caisse des dépôts et consignations

Le Conseil exécutif du 29 janvier 2020 a examiné la délibération visant à approuver la convention de partenariat entre l’Etat, la Collectivité de Saint-Martin, Atout France et la Caisse des dépôts et consignations et d’autoriser le président de la Collectivité à la signer.

Cette convention s’inscrit dans la phase de mise en œuvre opérationnelle du schéma territorial d’aménagement et de développement touristique de reconstruction 2017-2027 adopté par le Conseil territorial le 9 novembre 2017.

Les deux objets de la Convention sont le projet de création d’un casino-théâtre sur le Front de mer de Marigot et le projet de création d’un hôtel-école d’excellence pour la formation aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration.

Le Conseil exécutif a approuvé la convention qui sera signée par le président et ses partenaires très prochainement.