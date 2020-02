Décès de Patrick Gréa / Daniel Gibbs : «Il aura marqué Saint-Martin de son empreinte sportive et de sa grande passion pour le rugby »

« C’est avec une grande tristesse et beaucoup d’émotion que nous avons appris le décès d’un grand nom du rugby Saint-Martinois. Patrick Gréa, fondateur du club des Archiball et du Rugby Union s’est battu jusqu’au bout contre la maladie avec le courage et l’abnégation que nous lui connaissions. Il aura marqué Saint-Martin de son empreinte sportive et de sa grande passion pour le rugby.

Patrick Gréa s’est impliqué pleinement dans ce sport collectif, ici sur notre île, et a contribué à son rayonnement dans toutes les Antilles, devenant au fil des années une référence du rugby caribéen. Il a formé plusieurs générations de jeunes saint-martinois et leur a transmis son amour inconditionnel de l’Ovalie. Patrick Gréa a fait briller le rugby saint-martinois au-delà de nos frontières, ses qualités humaines et son parcours, reconnus de tous, resteront gravés dans le cœur des Saint-Martinois. Ceux qui l’ont connu garderont de lui le souvenir d’un homme passionné, de grande valeur, tourné vers l’excellence.

Les membres du Conseil territorial, ma première vice-présidente, Valérie Damaseau, Jean-Raymond Benjamin en charge du sport et les équipes de la direction des sports de la Collectivité, se joignent à moi pour adresser nos plus sincères condoléances à son épouse, ses enfants, sa famille et ses proches.

La Collectivité de Saint-Martin et ses élus reconnaissent publiquement son engagement et lui disent tout simplement MERCI. Nous lui rendons hommage pour l’ensemble de son parcours ».