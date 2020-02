Education : Les îles du Nord à l’heure de la semaine olympique et paralympique

Suite à la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux en 2024, une semaine Olympique et Paralympique est organisée chaque année par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, en partenariat avec le ministère des Sports et le mouvement sportif français. En 2020, elle a eu lieu du 3 au 8 février.

Les services de l’éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en lien avec l’association de coordination USEP îles du nord et l’UNSS ont organisé des activités afin que la semaine Olympique et Paralympique soit un moment pour éveiller les élèves aux bienfaits de la pratique sportive régulière et d’appréhender les valeurs citoyennes et sportives. Les objectifs du programme mis en place étaient de promouvoir le sport comme un levier pédagogique inclusif et de faire évoluer le regard des plus jeunes sur le handicap en intégrant des rencontres sportives. Les parents ont été eux aussi associés à ces manifestations.

A cette occasion, durant cette semaine, deux cross scolaires ont été organisés au stade Jean-Louis Vanterpool de Concordia ainsi qu’une matinée nautique à la base de Galisbay.

Les cross scolaires ont réuni plus de 800 élèves du bassin de Concordia. Au cours de la matinée nautique du 05 février 2020, les élèves accompagnés de leurs parents ont bénéficié d’une initiation au kayak et à la goélette encadrée par les professeurs d’EPS du collège Mont des Accords.

Toutes les activités proposées dans le cadre de cette semaine concernaient les élèves des premier et second degrés en incluant les élèves des dispositifs ULIS des écoles, des collèges et du lycée professionnel (Merci à Joëlle Francillette).