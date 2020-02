Assises du social : « c’est l’implication de la population qui fera leur réussite »

Ecouter, construire ensemble les nouvelles politiques sociales, tels sont les deux principaux objectifs des Assises des politiques sociales et de l’insertion organisées pour la première fois par la Collectivité cette semaine.

«C’est un événement inédit », déclare Annick Petrus, la troisième vice-présidente. «Il ne s’agit pas de mettre en place des Assises sans conviction et sans orientation, mais d’écrire en lien avec les habitants une nouvelle politique sociale et de l’insertion sur le territoire à la fois innovante tout en répondant à leur problématique quartier par quartier», a-t-elle précisé. Et le président de la COM d’insister : «c’est l’implication de la population qui fera la réussite de ces Assises et des nouvelles politiques sociales.»

Lancées mardi matin en l’hôtel de la COM, cette manifestation a été conçue en «accéléré» suite aux blocages des routes en décembre dernier pour «répondre à un certain nombre de questionnements et poser sur la table l’ensemble des problématiques à caractère social». Jusqu’à vendredi des réunions publiques vont se tenir à 18 heures à Sandy Ground, Marigot, Grand Case et Quartier d’Orléans pour permettre des échanges. La population – jeune et moins jeune – est invitée à y participer afin d’exprimer ses besoins. «Pour la première fois, les travailleurs sociaux qui œuvrent dans les différentes institutions ou dans les associations de terrain vont pouvoir partager leurs difficultés à exercer leur métier face à la complexité des réalités sociales et aux attentes de plus en plus prégnantes des administrés », a ajouté Daniel Gibbs qui, via ces Assises, a souhaité satisfaire une demande du collectif L’Union du peuple saint-martinois. «Pour la première fois, et j’y tiens car je m’y suis personnellement engagé notamment auprès du collectif après le blocage de la mi-décembre, la population va pouvoir s’exprimer dans un cadre légal, transmettre son ressenti et évoquer avec nous tous ses besoins les plus urgents», a-t-il souligné.

Toutes les doléances écoutées lors des réunions publiques seront collectées dans un rapport qui sera remis le 12 mars prochain au délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté, dont la présence a été annoncée par Annick Petrus. Ensuite début avril auront lieu la restitution des Assises ainsi que la présentation du livre blanc et du pacte territorial social et solidaire, documents qui permettront la mise en place d’actions par la COM.

Tout au long des Assises et de son travail de rédaction de ses nouvelles politiques, la collectivité sera accompagnée par un psychologue du travail au sein de Pôle Emploi, d’un représentant de la CAF, d’un médiateur social et d’une ingénieure sociale.

Calendrier des réunions publiques dans les quartiers

– Mercredi 19 février à 18h : Réunion publique à Concordia (parking du Pôle Solidarité et Familles)

– Jeudi 20 février à 18h : Réunion publique à Grand Case (terrain de football)

– Vendredi 21 février à 18h : Réunion publique à Quarter d’Orléans (plateau sportif)