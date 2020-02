Condoléances : Patrick nous a quittés

Camille, ses enfants Johanna, Louis et Juliette,

Leur époux et père, et toute leur famille et amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Patrick Grea (Médaillé du Ministère Jeunesse et Sports)

Il est parti à 59 ans des suites d’une longue maladie.

Nous pleurons

Le Rugby pleure aussi.

Une cérémonie religieuse aura lieu

le jeudi 27 février à 14h en l’église catholique de Marigot

Le club Archiball, le Saint-Martin Rugby Union et l’ensemble de l’Ovalie à SXM sont en deuil : un grand MONSIEUR s’en est alléBon vent Patrick !

Ce n’est pas seulement le rugby saint-martinois qui est en deuil aujourd’hui… ce sont tous les éducateurs, tous les enfants, toutes les personnes qui ont eu la chance de partager ta passion !

Nous pensons fort à ta famille à qui tu vas manquer.

Tu nous manques déjà à tous…

Archi un jour, archi toujours !

Nous venons d’apprendre la disparition de Patrick Grea, notre ami et fondateur du club.

Il est parti après s’être battu, avec grande force et acharnement, contre sa maladie.

C’est le seul match qu’il ait perdu.

Patrick laisse un souvenir inoubliable sur notre ile, dans le rugby des Antilles et auprès de la jeunesse saint-martinoise.

Tout le St Martin Rugby Union adresse ses condoléances à son épouse, ses enfants et sa famille.

Une minute de silence sera observée à la reprise des entraînements, après les vacances.

Le Président du St Martin Rugby Union