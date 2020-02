Semi-marathon et marathon de Miami : « Nos » athlètes saint-martinois ont relevé le défi !

Environ trente coureurs saint-martinois et de Saint-Barth ont vécu une belle aventure humaine mais aussi sportive à l’occasion de leur participation au semi-marathon et au marathon de Miami.

Honneur aux dames ! Bravo à Patricia Huc et Sophie Berthelot (Dream of Trail) qui ont « avalé » les 42,195 kilomètres respectivement en 4h20 et 4h38. Vous avez dit belle performance ?

Félicitations également aux coureurs de « Inter Génération » engagés dans le Half marathon, de même pour la « Team « IMMUN’AGE » au départ du 5 km et aux deux athlètes de Saint-Barth, inscrits sur le Half et le marathon.

Ils en ont pris plein la vue…

20 000 coureurs étaient présents sur la ligne de départ pour le marathon et le semi marathon, (près de 4000 pour marathon et 16 000 au semi marathon). Le départ est à Biscayne Boulevard à côté de l’American Airlines Arena. Les départs se font par vagues à partir de 6h en direction du port de Miami, pour passer au lever du jour devant les bateaux de croisière illuminés et amarrés jusqu’à South Beach. De là, le parcours continu vers le nord le long de la célèbre Ocean Drive, à travers la ville de Miami Beach, puis vers l’ouest le long de la Venetian Causeway, pour revenir sur le continent et la ville de Miami. C’est là que s’arrête le semi-marathon. Le marathon se poursuit vers le sud à travers le quartier financier de Brickell, jusqu’à Coconut Grove, puis Rickenbacker en direction de Key Biscayne, puis en revenant par Brickell et le centre-ville de Miami pour parcourir les 42,195 kilomètres (26,219 mi) jusqu’à la ligne d’arrivée à Bayfront Park. _AF