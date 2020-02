ENTREPRISE : Un projet pour aider à la replantation d’arbres

Après le passage d’Irma, Jane et David étaient désolés d’observer les dégâts causés à la nature au-delà des dégâts matériels. Aussi a-t-elle souhaité avec son compagnon David, participer à la replantation de palmiers. C’est ainsi qu’est né SXM Cap Project.

Le couple a eu l’idée de créer des casquettes à l’effigie de Saint-Martin et de consacrer une partie des bénéfices à l’achat d’arbres. «La casquette était pour nous le produit idéal, le souvenir parfait de vacances, un accessoire de mode ou encore une marque de rassemblement au projet», confie-t-il. Sur le devant de la casquette sont brodées les fameuses lettres SXM et le logo du projet est posé sur la visière.

Jane et David ont profité de leur entreprise spécialisée dans la conception de produits personnalisés, pour mener ce projet. Ils achètent et produisent eux mêmes les casquettes puis les revendent à des distributeurs, autrement dit des boutiques.

Au lancement début 2019, la casquette était déclinée en trois couleurs, noir et blanc, blanc et noir et bleu et blanc, aujourd’hui dix modèles sont proposés. Elles sont disponibles dans plusieurs boutiques de l’île, en partie française et hollandaise.

Les premières ventes et donc les premiers bénéfices ont permis de replanter en mars 2019 cinq palmiers sur la plage de Friar’s Bay et trois sur celle de Mullet Bay en septembre. «Nous avons le budget pour en planter d’autres mais attendons l’autorisation de pouvoir en planter sur le domaine public», confie Jane. En effet, si au tout début l’idée était de replanter des cocotiers sur les plages, aujourd’hui Jane et David aimeraient aussi pouvoir participer à la plantation d’arbres le long des routes… «Avoir des palmiers le long de la route qui mène à la route de Grand Case, serait beau ! », se disent-ils. (soualigapost.com)