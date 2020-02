Partenariat : Un coup de boost au potentiel économique du territoire

En décembre dernier, le Président Daniel Gibbs et le PDG de BUSINESS France par M. Christophe Lecourtier ont conjointement signé une convention de partenariat qui donne des moyens plus importants à la stratégie de développement économique de la Collectivité et ce, notamment, en matière de visibilité auprès des investisseurs étrangers.

Depuis cette date, le secteur économique de Saint-Martin bénéficie de l’accompagnement de BUSINESS France qui est une agence gouvernementale française présente dans 124 pays chargée d’accompagner les projets d’entreprises ou d’investisseurs étrangers qui recherchent des implantations ou des opportunités sur le territoire français. A la faveur de la convention, BUSINESS France met en relation, à leur demande, des entreprises nationales ou internationales à des entrepreneurs locaux lorsqu’ils sont en recherches de partenariat.

C’est la Délégation au Développent Economique de la Collectivité, présidée par le vice-président Yawo Nyuiadzi, qui assure l’animation de ce nouveau partenariat. La signature de convention marque l’entrée de Saint-Martin dans la TEAM FRANCE INVEST qui a pour mission de « favoriser collectivement l’attractivité de la France et de ses territoires par la prospection et l’accompagnement des investissements internationaux créateurs d’emplois et de valeur ajoutée ».

Grace à cette convention, les techniciens de la Collectivité en charge de l’interface avec notre partenaire auront un accès à la plateforme SINPA qui centralise les projets d’investissements détectés par les chargés d’affaires Invest à l’international de BUSINESS France. Ils pourront ainsi faire valoir les atouts de Saint-Martin auprès d’éventuels investisseurs.

Le cas échéant et à la demande exclusive de la Collectivité, BUSINESS France apportera son concours à la rédaction des offres territoriales en matière de développement économique.

Dès les prochaines semaines, les techniciens de la Délégation au Développent Economique chargés de l’attractivité du territoire et de l’accompagnement des entreprises mettront en place un planning de visioconférences avec le réseau Business France afin, notamment, de présenter les atouts du territoire.

Enfin, BUSINESS France accompagnera la Délégation au Développent Economique dans le cadre de la Co-prospection d’investisseurs internationaux et ce principalement au titre de l’augmentation nécessaire de l’offre d’hébergement ou encore au titre de projets relevant de la diversification économique de notre territoire.