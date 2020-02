Conférence – débat : Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2017, 2018 et 2019

Dans le cadre la convention de partenariat signée en octobre 2019, l’ordre des Avocats du Barreau de Guadeloupe en partenariat avec la CCI Saint-Martin convient les chefs d’entreprises et toute personne concernée à une conférence-débat le vendredi 21 Février 2020 de 10h00 à 12h00 à la Maison des Entreprises – 10 Rue Jean Jacques Fayel à Concordia, sur le thème de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS).

En présence de la CGSS et divers experts du territoire un bilan d’application de la LFSS 2017 et 2018 sera établit, suivi d’une présentation de l’application de la LFSS 2019 et ses conséquences.

Venez nombreux vous informer et échanger autour des dispositifs mis en place et bénéficier des conseils et de l’accompagnement de professionnels.

Entrée libre mais inscription recommandée: https://www.ccism.fr/bookings-checkout/conf%C3%A9rence-d%C3%A9bat-lfss-1/book