L’augmentation globale de l’emploi en Outre-mer se poursuit sur le troisième trimestre 2019, avec des évolutions proches dans les différents territoires, selon le «troisième compteur emploi Outre-mer».

Dans le privé, les effectifs salariés ont enregistré une progression de 14 890 emplois sur un an, soit une hausse de 4,5 %. Celle-ci s’observe essentiellement dans les entreprises de moins de 11 salariés, l’évolution dans les entreprises de plus grande taille demeurant légèrement négative. Un fait nouveau est la légère contraction du nombre d’emplois en intérim, illustrant le recours plus fréquent à des emplois stables. Dans le secteur public, l’emploi est également en progression de 1,1 %, soit plus de 2000 emplois supplémentaires. Enfin, le dynamisme des créations d’entreprises se poursuit.

> Les emplois francs : des débuts prometteurs

L’expérimentation des emplois francs a été élargie aux Outre-mer en mars 2019. Le dispositif a pour objectif de répondre aux inégalités d’accès à l’emploi auxquelles les résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) peuvent être confrontés, soit 25 % de la population ultra-marine. Il prévoit, pour toute entreprise ou association, une aide financière dès lors que celle-ci embauche en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois, un demandeur d’emploi résidant dans un QPV. La montée en charge du dispositif est progressive en Martinique et en Guadeloupe, avec respectivement 31 et 54 emplois créés depuis avril. Elle est rapide en Guyane, avec 118 emplois créés, et à la Réunion avec 505 emplois créés.