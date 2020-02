EAU : Comment les prix ont évolué (fin) ?

Un an après l’arrivée de la Saur, nous avons comparé les prix pratiqués par la Générale des Eaux (Véolia) et par la Saur avec une facture trimestrielle datant de décembre 2019 éditée par la Saur et une autre éditée en octobre 2018 pour une consommation inférieure à 30 mètres cubes. Tous les prix indiqués ci-dessous sont hors taxe.

• Facture totale : eau potable + assainissement

Le prix de l’eau potable a bien diminué depuis que la Saur la produit et la distribue, cela s’explique principalement par des économies d’échelle, aujourd’hui un seul prestataire assure deux services contre deux entreprises avant.

En revanche, le prix de l’assainissement a nettement augmenté et est compensé en partie par la baisse du prix de l’eau potable. C’est pourquoi certains usagers – notamment ceux qui ont des consommations de l’ordre de 22 ou 25 mètres cubes – constatent peu de changements au niveau des montants à régler chaque trimestre.

Pour une consommation de 10 mètres cubes, le montant total est de 109,85 euros (- 4,7 euros).

Pour une consommation de 20 mètres cubes, le montant total est de 185,30 euros (- 1,25 euro).

Pour une consommation de 22 mètres cubes, le montant total est de 200,41 euros (- 0,56 euro).

Pour une consommation de 25 mètres cubes, le montant total est de 223 euros (+ 0,47 euro). (soualigapost.com)