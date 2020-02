Le rectorat de l’académie de Guadeloupe lance un appel à candidatures en vue du recrutement urgent d’un professeur du second degré public pour assurer l’enseignement de l’histoire et la géographie au lycée général et technologique de Saint-Martin.

Le candidat devra posséder à minima un master.

Les candidatures sont à transmettre accompagnées d’une lettre de motivation, d’un CV et d’une copie des derniers diplômes par mail à : ce.dpes@ac-guadeloupe.fr et ce.daasen-idn@ac-guadeloupe.fr