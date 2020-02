Social / Assises des Politiques Sociales et de l’Insertion : rendez-vous à partir du 18 février

La Collectivité de Saint-Martin, sous l’égide de la vice-présidente Annick Pétrus, organise les Premières Assises des Politiques Sociales et de l’Insertion. La première phase de travaux a lieu du 18 au 21 février 2020 et a vocation à mettre en place des travaux collectifs entre les élus, les partenaires institutionnels, les spécialistes du social et l’ensemble de la population.

Des réunions publiques se tiendront du 18 au 21 février pour échanger avec les administrés sur les besoins et les politiques publiques à mettre en œuvre.

CALENDRIER des réunions publiques dans les quartiers :

– Mardi 18 février à 18h00 : Réunion publique à Sandy Ground (parking des écoles)

– Mercredi 19 février à 18h00 : Réunion publique à Concordia (parking du Pôle Solidarité et Familles)

– Jeudi 20 février à 18h00 : Réunion publique à Grand Case (terrain de football)

– Vendredi 21 février à 18h00 : Réunion publique à Quarter d’Orléans (plateau sportif)

L’Objectif des Assises :

• Mettre en place un espace public d’expression et de

discussion avec la population

• Initier l’échange au cœur du territoire

• Identifier les problématiques

• Evaluer les outils et les méthodes

• Analyser et diagnostiquer le territoire

• Orienter la politique sociale du territoire en fonction des besoins

Ce travail collectif permettra d’élaborer un diagnostic, afin de publier le Livre blanc du social comportant les grands enjeux et des mesures concrètes visant à répondre aux attentes immédiates et sur le plus long terme.

Les Assises des Politiques Sociales et de l’Insertion sont organisées pour vous et avec vous !