Carnaval 2020 // Parade des enfants : un spectacle haut en couleurs !

J-2 ! Le 1er grand rendez-vous du Carnaval 2020 aura lieu ce dimanche 16 février avec la traditionnelle parade des enfants qui débutera à 14 heures à Marigot. Que la fête commence !

De nombreuses troupes sont attendues tout au long du parcours qui partira du stade Jean-Louis Vanterpool pour emprunter ensuite la rue de Hollande, la rue de la République, rue de la Liberté, rue Kennedy, avec un retour par la rue de Hollande et le stade JL. Vanterppol.

L’occasion pour la population locale et les touristes d’admirer les nombreux déguisements confectionnés avec le plus grand soin par les écoles, associations et parents qui s’investissent pleinement pour la réussite de cet évènement. Chapeau bas à eux et vive le Carnaval 2020 ! _AF