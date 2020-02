St Maarten / Fait divers / Trafic de drogue : deux hommes interpellés à l’aéroport Juliana

Les deux individus sont suspectés d’avoir participé à l’expédition de 20 kg de cocaïne vers le Canada.

Deux hommes travaillant au sein de Menzies Aviation, une entreprise spécialisée dans l’assistance en escale aéroportuaire et implantée à Sint Maarten depuis 2001, ont été arrêtés mercredi par l’unité Alpha Team de la police de Sint Maarten, indique cette dernière dans un communiqué de presse.

Les deux individus, ESCC C et OFS, sont suspectés d’avoir expédié des produits stupéfiants de l’aéroport Juliana vers le Canada. «Une grande quantité de drogue avait été saisie au Canada un peu plus tôt cette année à bord d’un vol en provenance de Sint Maarten», déclare la police. En effet, les douaniers canadiens ont saisi 20 kg de cocaïne à l’aéroport international de Toronto. «Le 11 janvier, les agents des services frontaliers des Opérations commerciales de l’ASFC ont fouillé un aéronef en provenance de St Maarten. Après une inspection approfondie, les agents ont découvert un sac de sport contenant quinze objets en forme de brique qui se sont avérés être de la cocaïne », confirme l’ASFC.

A Sint Maarten, des perquisitions ont eu lieu dans plusieurs maisons ainsi qu’au sein de l’entreprise en parallèle des deux interpellations. L’enquête se poursuit, précise la police. _AF