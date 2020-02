FASHION ATELIER: NEW CHIC BOUTIQUE

A 200m de la fin de Frontstreet à Philipsburg s’est ouvert récemment «Fashion Atelier», une boutique de mode avec des grandes marques de prêt à porter et accessoires comme la célèbre marque Guess (vêtements et accessoires), Nine West (sacs à main), Mapalé (lingerie et maillots de bain), havaianas (sandales), Fafonn (bijoux argent)… avec des prix très attractifs.

Si vous souhaitez vous y rendre il est préférable de se garer près de la banque CIBC et de remonter à pied Frontstreet par la droite sur 200m.