Tourisme : Le Secrets Resort & Spa, prochain hôtel à rouvrir

Le prochain hôtel qui devrait rouvrir sur l’île sera le Secrets Resort & Spa à l’anse Marcel (ex Riu). Prévue fin 2019, sa réouverture avait été reportée en décembre et reprogrammée au 1er mars prochain.

«Sachez que cette décision a été difficile à prendre, mais qu’elle était nécessaire en raison des retards de construction liés à des problèmes externes, notamment les récentes grèves locales qui ont entraîné la fermeture de routes. Nous attendons avec impatience de servir nos clients à la nouvelle grande date d’ouverture», confiait alors Colette Baruth, vice-présidente, commerce mondial et distribution d’AMResorts qui possède l’établissement. La date du 1er mars a été confirmée hier par José Castillo, le directeur commercial. L’hôtel aura une capacité de 258 suites et proposera des séjours all inclusive uniquement pour les adultes. Les réservations en ligne sont ouvertes à partir du 1er juin. «Avant nous accueillons des groupes, mariages, séminaires, etc.», a précisé le directeur commercial.

Autre établissement qui a décalé sa date de réouverture, The Morgan à Beacon Hill. Initialement prévue le 1er avril, elle a été reportée au 1er juillet, a annoncé Laurence Yang, la directrice marketing. L’hôtel comptera 124 chambres.

En partie française, la plupart des hôtels a rouvert à l’exception du Club Orient (136 chambres) dont le projet de reconstruction doit être pensé dans le cadre «d’un aménagement global» de la zone, du Beach à Marigot (144 chambres).

En partie hollandaise, quatre gros hôtels n’ont pas encore annoncé de date précise de réouverture : les deux établissements de Diamond resorts (Flamingo à Pelikan et Royal Palm à Simpson bay ayant une capacité respective de 280 et de 192 chambres), le Westin Resorts à Dawn Beach (317 chambres), et le Planet Hollywood à Great Bay (450 chambres). A noter qu’au Westin, le bâtiment des timeshares a rouvert mais pas la partie hôtel.