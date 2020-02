EAU : Comment les prix ont évolué depuis l’arrivée de la Saur (2/3)

Un an après l’arrivée de la Saur, nous comparons les prix pratiqués par la Générale des Eaux (Véolia) et par la Saur avec une facture trimestrielle datant de décembre 2019 éditée par la Saur et une autre éditée en octobre 2018 pour une consommation inférieure à 30 mètres cubes. Tous les prix indiqués ci-dessous sont hors taxe.

Collecte et traitement des eaux usées

En 2018, l’usager payait un seul abonnement – celui du distributeur d’un montant – de 20,77 euros. Aujourd’hui, la Saur facture son abonnement à 16 euros, soit 4,77 euros de moins que la GDE. En revanche figure un nouvel abonnement facturé par l’EEASM à 5 euros. Soit un abonnement total à 21 euros ou 23 centimes de plus qu’en 2018.

La Saur a augmenté de 99 centimes le prix au mètre cube de la collecte des eaux usées pour l’établir à 2,7 euros. Quant à la part de l’EEASM, elle est sensiblement la même : 0,15 contre 0,13 euro le mètre cube.

Au total, la collecte et le traitement d’un mètre cube d’eau est aujourd’hui de 2,85 euros contre 1,84 (+1,01 euro).

Pour une consommation de 25 mètres cubes, cela représente une hausse de près de 25,48 euros par facture sur la partie collecte et traitement des eaux usées: + 0,23 euros d’abonnement et 1,01 x 25 = 24,75 euros de consommation. Pour des factures de 10 et 20 mètres cubes, les augmentations sont respectivement de 10,3 et 20,4 euros.

