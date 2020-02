EAU / Comment les prix ont évolué depuis l’arrivée de la Saur (1/2)

En décembre 2018, la Saur débutait son contrat de production, distribution d’eau potable et collecte des eaux usées avec la Collectivité de Saint-Martin, via l’établissement des eaux et de l’assainissement (EEASM). Elle avait annoncé une baisse des prix.

Un an plus tard, nous comparons les prix pratiqués par la Générale des Eaux (Véolia) et par la Saur avec une facture trimestrielle datant de décembre 2019 éditée par la Saur et une autre éditée en octobre 2018 pour une consommation inférieure à 30 mètres cubes. Tous les prix indiqués ci-dessous sont hors taxe.

Distribution de l’eau potable

– Abonnement

Le prix de l’abonnement de l’EEASM est stable à 5,34 euros. En revanche, il a baissé de 51 % au niveau du distributeur : la Saur facture 8 euros quand la GDE facturait 16,43 euros, cela représente une différence de 8,43 euros.

– Consommation

Au niveau de la consommation, le prix pratiqué par l’EEASM est (quasiment) le même : 0,49 euro le mètre cube aujourd’hui contre 0,48 en 2018.

De son côté, la Saur facture aujourd’hui 4,2 euros le mètre cube ; cela comprend les parts production et distribution puisque la société assure les deux prestations. Ces deux parts étaient facturées 4,88 euros en 2018, soit 2,58 euros par la GDE (distribution) et 2,29 par l’Ucdem (production).

La consommation d’un mètre cube coûte aujourd’hui à un usager à 4,69 euros contre 5,36 euros, soit 66 centimes de moins.

Pour une consommation de 25 mètres cubes, cela représente une baisse de près de 25 euros par facture sur la partie distribution de l’eau potable : – 8,43 euros d’abonnement et 0,66 x 25 =16,5 euros de consommation. Pour des factures de 10 et 20 mètres cubes, les baisses sont respectivement de 15 et 21,7 euros. (à suivre demain : part de l’assainissement. Soualigapost.com).