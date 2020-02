Juridique : Des Points d’Accès au Droit (PAD) mis à la disposition de la population

Suite aux décisions prises lors de la réunion de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration du CAD en date du 27 novembre 2019, Mme Sybel AYDIN Juriste de l’Association Trait d’Union France victimes a été nommée juriste-coordonnatrice des PAD de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Mme Sybel AYDIN est en charge, de l’accueil téléphonique du public, de renseigner les personnes désirant avoir des informations d’ordre juridique et de l’orientation, le cas échéant, vers les permanences (juriste, avocat et notaire) dans les PAD de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que de la gestion du calendrier des rendez-vous des professionnels.

Vous rencontrez des problèmes juridiques et/ou administratifs ?

Vous désirez connaitre vos droits et obligations dans un domaine particulier ?

Vous avez besoin d’un conseil ou d’une aide juridique ?

Rendez-vous dans un des Points d’Accès au Droit de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy et bénéficiez gratuitement d’un accompagnement juridique par des professionnels du droit (juriste, avocat, notaire)._AF

P.A.D de Sandy Ground

P.A.D de Quartier d’Orléans

P.A.D du Tribunal de proximité de Marigot

P.A.D de Saint-Barthélemy à Gustavia

>> Sur Rendez-vous :

Contactez la Juriste-Coordonnatrice des PAD

Mme Sybel AYDIN

Du lundi au vendredi

9h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00

au 0690 259 842

ou à l’adresse mail suivante :

irma.traitdunion@gmail.com