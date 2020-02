Athlétisme / Les 10km/Semi-Marathon de Saint-Martin : rendez-vous le 16 février !

L’Avenir Sportif Club de Saint Martin, organise le 16 février 2020 « Les 10 km et le semi-marathon de Saint-Martin ». Le parcours de cette course s’étirera des Terres Basses, à Marigot, à partir de 6 heures du matin.

L’édition 2019 avait réuni près de 150 coureurs et marcheurs, originaires de l’île mais aussi de Guadeloupe. Pour l’édition 2019, l’ASCSM innove, et offre aux coureurs l’occasion de se mesurer sur un Semi Marathon. Le club espère ainsi attirer encore plus de runners. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site www.sport-timing-caraibes.com , et la participation est de 10 euros. Les dossards seront remis le 15 février 2020 à la Halle Vanterpool entre 14h et 18h.

Nul doute que les passionnés de course à pied seront nombreux sur la ligne de départ dimanche à l’occasion de cette 17ème édition. _AF