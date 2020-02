SANTE MENTALE : Des actions de prévention seront mises en place localement

L’agence régionale de santé (ARS) va mettre en place cette année le projet territorial de santé mentale (PTSM) pour les îles du Nord. Un diagnostic du territoire a été réalisé identifiant les besoins à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. «Les travaux ont été présentés en décembre dernier au délégué ministériel à la santé mentale, Franck Bellivier», confie Valérie Denux, la directrice générale de l’ARS Guadeloupe.

A partir de ce document des objectifs et des actions pour les atteindre vont être définis. «L’écriture du document est en cours. Ensuite, je prendrai les arrêtés nécessaires pour appliquer les actions qui seront déclinées dans un plan pluriannuel», précise la directrice. Ces actions devront améliorer la prévention, les soins et prises en charge des patients ainsi que leur accompagnement et insertion sociale.

Le (PTSM) regroupe l’ensemble des acteurs des champs sanitaire, social et médico-social, y compris les représentants de la COM, d’associations, du conseil local de santé. Il ne couvrira pas uniquement la thématique de la psychiatrie mais s’intéressera à d’autres problématiques locales comme les suicides ou les addictions. (soualigaspot.com)