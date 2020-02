COMMUNIQUÉ CONJOINT Préfecture – COM : Appel à Projet « Politique de la ville » année 2020

L’appel à projet «Politique de la ville» est disponible sur les sites internets de la préfecture et de la collectivité :

http://www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr/ http://www.com-saint-martin.fr/

Dans le cadre de cet appel à projet, les associations doivent obligatoirement déposer leurs dossiers en ligne. Pour faciliter vos démarches en ligne, un accompagnement est mis en place par les services de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin aux dates suivantes : Les jeudis 13, 20, et 27 février 2020 et les jeudis 5 et 12 mars 2020, de 17h00 à 18h30 précises.

Pour réserver votre place, envoyez vos coordonnées au mail suivant : politiquedelavillesxm@saint-barth-saint-martin.gouv.fr