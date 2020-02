Dengue : jusqu’à 65 nouveaux cas déclarés chaque semaine à Saint-Martin !

La réunion du Comité de gestion du mercredi 29 janvier dernier a acté le passage de la dengue en phase épidémique à Saint-Martin et relance la mobilisation générale contre la prolifération des moustiques vecteurs de la maladie.

Santé publique France dénombre actuellement entre 40 et 65 nouveaux cas de Dengue chaque semaine à Saint-Martin, soit une estimation totale de 485 personnes touchées depuis octobre 2019. Face à la circulation toujours active des moustiques porteurs du virus, le Comité de gestion, composé de la Préfecture, l’ARS, la Collectivité territoriale, et d’autres partenaires comme le Rectorat, le Comité du tourisme, la CCI a validé la proposition du comité d’experts pour un passage en épidémie. Ainsi l’ARS et la Préfecture déploient une campagne plus importante de communication et d’affichage des messages de prévention et de lutte dans les médias locaux et sur les réseaux sociaux. Les agents de la lutte anti vectorielle (LAV) de l’ARS continueront de repérer et traiter les gites à moustiques autour des points sensibles (hôpital, écoles, bâtiments publics) ; de faire la communication de proximité et de fournir les poissons (golomines) pour le traitement des citernes. Un partenariat avec la Croix Rouge doit être finalisé dans les prochains jours pour démultiplier le nombre d’opérateurs formés et capables d’aller à la rencontre des habitants pour les informer du risque, les former à l’observation de l’environnement et à la destruction des réserves d’eau non protégées dans et autour des habitations.

Les bons gestes sont essentiels à rappeler à ce stade : se débarrasser des eaux stagnantes, retirer les encombrants ou coupelles susceptibles de constituer des gîtes, couvrir les citernes, utiliser des répulsifs, porter des vêtements longs et en cas de fièvre, consulter un médecin.

L’objectif espéré de ces actions est de diminuer l’impact de la maladie sur la population et d’éviter la survenue des cas graves nécessitant une hospitalisation.

Pour plus d’informations, contactez la délégation ARS Iles du Nord au : 05 90 27 90 88