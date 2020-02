Lancement des Mardis de Grand-Case : Plus de 5 000 visiteurs présents pour la soirée d’ouverture !

Le Carnaval, la St Valentin ou encore la fête des mères… Il y a des dates importantes. Comme des rendez-vous annuels à ne pas manquer. Et l’ouverture des Mardis de Grand Case en fait partie.

En effet, et comme chaque année depuis maintenant 18 ans, le mardi 4 février dernier, s’est déroulée la cérémonie officielle d’ouverture de cet événement incontournable, en compagnie de Valérie Damaseau, Présidente de l’Office de Tourisme, et Alex Pierre, Vice-Président de l’Office de Tourisme, des partenaires dont Georges Greaux de Caribbean Liquors & Tobacco ou Philippe Morel de Dauphin Telecom et bien sûr, de la maîtresse de cérémonie, Chantal Vernusse, Présidente de Calypso Event et organisatrice des Mardis de Grand Case. Une cérémonie emprunte d’une émotion particulière puisque ces Mardis de Grand Case 2020 seront les premiers de cette nouvelle décennie, et qu’elle marquera le lancement d’une édition plus festive et plus féérique que les précédentes, avec ses parades différentes chaque mardi soir.

> Plus de 5000 visiteurs

Ce sont plus de 5100 visiteurs (comptage officiel) qui ont foulé le boulevard de Grand Case pour célébrer ensemble l’ouverture des Mardis de Grand Case sous le thème de la Célébration 2020. Chantal Vernusse et son équipe se réjouissent de ce succès qui confirme leur objectif 2020 : redonner toutes ses couleurs à la Friendly Island. « Après l’ouverture officielle, je me suis promenée observant la foule: plus de 5000 personnes déambulant sur le boulevard… les sourires resplendissant et la musique vibrant… les touristes heureux dansant face aux restaurants bondés…

les artisans créatifs partageant leur passion avec les passants… les odeurs enivrantes et les lumières scintillantes… de la joie… de la fête. Pari réussi ! Mardi soir, Grand Case a repris toutes ses couleurs ! », témoigne Chantal Vernusse.