Visite // Monter à bord du trois-mâts le « Sorlandet » : c’est possible dimanche de 10h à 16h au port de Galisbay !

L’association « Caribbean Sail Training » organise ce dimanche 9 février de 10h à 16h une journée exceptionnelle avec la visite à bord pour le grand public du navire-école « Le Sorlandet ». Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !

Le trois-mâts sera amarré à la jetée du port de Galisbay. Les visiteurs devront garer leurs voitures à l’extérieur du port, le transport étant assuré par un service de navettes.

Pour la petite histoire, le « Sorlandet » est le plus ancien et le plus authentique des navires entièrement gréés au monde encore en service actif à ce jour.

Le navire a été construit en 1927 à Kristiansand, en Norvège, en tant que voilier-école dédié à la formation des jeunes de la marine marchande.

La demande de formation régulière des jeunes marins diminuant dans les années 70, le trois-mâts a élargi ses activités pour accueillir le grand public à bord. Le nom Sorlandet vient de la région sud de la Norvège signifiant « la terre sud »._AF