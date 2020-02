SECURITE : Plus d’un vol de voiture enregistré par jour en partie française

480 vols de voitures ont été enregistrés par la compagnie de gendarmerie de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en 2019.

144 vols de voitures ont été constatés en plus en 2019 par la compagnie de gendarmerie de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy par rapport à 2018, soit une hausse de 42 %. Au total 480 voitures ont été déclarées volées en partie française, soit 1,3 fait par jour. Ce chiffre n’a jamais été aussi haut depuis 2012, il dépasse celui de 2013, année qui enregistrait déjà un record avec 418 voitures volées et une hausse de 49 % en un an.

La compagnie de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy est la cinquième compagnie de gendarmerie en France a enregistré un taux élevé.

En zone gendarmerie sur l’ensemble du territoire national, Saint-Martin est le 23e département observant le plus de vols de voitures en 2019.

En partie hollandaise, le parquet de Sint Maarten a indiqué que 141 vols de voitures avaient été enregistrés l’année dernière, c’est 3,4 fois moins qu’en partie française

Si l’on considère les zones gendarmerie et police, Saint-Martin se place au 43e rang des départements où les voitures sont les plus volées.

Contrairement aux vols de voitures, ceux des deux-roues est en baisse en partie française avec 132 faits enregistrés en 2019, soit 51 deux-roues volés en moins par rapport à 2018.

Concernant les vols d’accessoires de véhicules, ils sont en hausse par rapport à 2018 ou 2016 (+6%).

Nota bene : les chiffres utilisés dans l’article sont issus de la base de données du gouvernement, alimentée par les services de police et gendarmerie. (soualigapost.com)