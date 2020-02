Commerce : la COM veut modifier le code de l’urbanisme

Lors de la présentation de se vœux aux forces vives vendredi dernier, le président de la COM a annoncé que la COM souhaitait insérer dans le code de l’urbanisme la possibilité de préempter des fonds de commerce et baux commerciaux. «Nous aurons ainsi un meilleur suivi des transactions dans les zones commerciales et la possibilité d’intervenir par le droit de préemption, si nécessaire», convient-il.

Enfin, il a cherché à faire admettre que chacun avait «son rôle dans le devenir de notre territoire». «La responsabilité de la redynamisation du centre-ville est partagée. Ainsi, les propriétaires de surfaces commerciales à l’abandon doivent prendre leurs responsabilités et participer eux aussi à la redynamisation de l’activité commerciale», a-t-il déclaré. Des réflexions sont en cours pour la mise en place de «mesures incitatives fortes».

Enfin, Daniel Gibbs a annoncé que «le budget 2020 proposera des crédits budgétaires supplémentaires pour les animations commerciales, en plus d’un partenariat renforcé avec les associations de commerçants ». (soualigapost.com)