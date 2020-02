Rugby : L’Entente des Iles du Nord en démonstration sur le terrain du Bruc/Moule

L’entente des Iles du Nord se déplaçait le week-end dernier en Guadeloupe pour disputer un match de championnat U16 contre la formation du Bruc/Moule.

Cette entente composée des Archiball de Saint-Martin et des Barracudas de St- Barth avait hâte d’en découdre sur le terrain. Cela fait un bon moment en effet qu’elle est en attente de réelles compétitions, chamboulées par une météo surprise, grèves en tout genre et blocus sur les routes qui ont paralysé pas mal d’activités et mis le moral en berne. Cette jeunesse avait besoin d’un vrai déplacement sportif pour se changer les idées et délivrer un grand match de championnat.

Ce fût chose faite. Puisque les joueurs rentrèrent très vite dans le match, avec beaucoup d’engagement et de puissance. Deux essais en dix minutes furent suffisants pour avoir la mainmise sur le match. À grand coup de longues chevauchées, ils finissaient la partie sur le score de 38 à 10, devant une équipe Bruc/Moule diminuée par plusieurs blessures.

Placages, présence sur les points de rencontres, récupération de ballons, défenses collectives, soutien efficace, furent les points forts de cette équipe, désormais plus que jamais soudée après cette belle victoire.

Une chose est sûre, ils sauront désormais où mène le travail demandé aux entraînements. L’entente IDN a posé son style, et ça marche !

À retenir aussi le comportement exemplaire de chacun d’entre eux, avant, pendant et après le match. Bravo à tous, ils méritaient d’être félicités, au vu des conditions générales sur Saint-Martin qui défavorisent un épanouissement positif de notre jeunesse.

« Merci à RevCar, les sponsors … sans qui nous ne pourrions pas faire ces déplacements », précise un dirigeant de l’Entente IDN. Enfin, à noter ce samedi 8 février, le 3ème match de championnat contre St François qui sera décisif pour un accès en finale. Tous derrière l’Entente des Iles du Nord. _AF