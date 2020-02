Santé : Amélioration du dépistage et du suivi des cancers

L’Agence de Santé Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy autorise le CHU de la Guadeloupe à utiliser un nouveau médicament radio pharmaceutique utilisé notamment pour le dépistage des cancers de la prostate.

La Directrice Générale de l’ARS accorde une autorisation d’extension des activités de la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) du CHUG. Elle pourra dorénavant fabriquer le traceur à base de FLUOROCHOLINE. Ce médicament permettra de compléter la gamme de traceurs radio pharmaceutiques utilisés au Centre d’Imagerie Moléculaire de la Guadeloupe (CIMGUA) facilitant ainsi le suivi d’une plus grande diversité de cancers.

La FLUOROCHOLINE constitue une avancée importante en matière diagnostique car elle permet de révéler la présence des cellules cancéreuses non détectées à ce jour par le traceur jusqu’ici utilisé. Ce produit va progressivement améliorer la qualité du dépistage et le suivi des malades notamment ceux atteints par le cancer de la prostate. Ce sont par conséquent entre 700 et 800 examens par an qui pourront être réalisés sur notre territoire.

La directrice générale de l’ARS et le directeur général du CHUG se réjouissent de la mise en œuvre de cette nouvelle technique au bénéfice des Guadeloupéens.