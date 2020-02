Politique : Les vœux du président, Daniel Gibbs

Le président Daniel Gibbs a présenté ses vœux aux forces vives, le vendredi 31 janvier dernier, entouré des élus du conseil territorial, du sénateur Guillaume Arnell, du secrétaire général de la préfecture, des représentants des institutions, des dignitaires de Sint Maarten et des représentants des forces vives, associations de terrain et organisations socioprofessionnelles. De nombreux jeunes étaient également présents.

Le président a choisi de présenter ses vœux dans la salle de réception du Lycée Professionnel de Concordia, avec les élèves du lycée et ceux du GRETA pour mettre à l’honneur la section hôtellerie-restauration, dont les élèves ont préparé le cocktail de A à Z. La cérémonie s’est ouverte au son du steel pan avec l’hymne de Saint-Martin.

« Il me tenait à cœur de voir nos jeunes dans l’exercice de leur futur métier et de les valoriser auprès de nos socio-professionnels, ici présents, pour qu’ils sachent que ces jeunes forces vives seront bientôt sur le marché du travail. Merci à eux pour cette belle démonstration du savoir-faire local ».

Dans son allocution, le président a présenté les actions qui seront mises en œuvre en 2020 dans le domaine du social et du développement économique. Une année placée sous le thème de la cohésion sociale et de la co-construction pour un territoire respectueux des valeurs Saint-Martinoises, prospère et durable.

« C’est ce pacte de confiance que je vous demande de porter à mes côtés », a-t-il conclu.

Daniel Gibbs a souhaité une excellente année aux personnes présentes et étendu ses vœux de santé, bonheur et prospérité à l’ensemble des habitants de Saint-Martin.