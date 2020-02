Loisirs : Les voitures radio télécommandées font le spectacle à Sandy-Ground !

L’association Moto Action du Nord a organisée le samedi 25 Janvier dernier, son premier SXM RC DRAG RACE 132ft (40.23m) « when speed is a must », sur le parking du Stade Albéric Richards à Sandy-Ground.

Pour rappel, le SXM DRAG RACE 132ft est une course d’accélération départ arrêté, avec des voitures radio commandées, sur une distance d’un maximum de 40,23 mètres /132ft.

Le départ est donné deux par deux. Le parcours est constitué d’une piste en ligne droite, tracée sur du goudron, béton ou du sable, séparée en 2 zones principales. Cette manche était constituée de 2 catégories BRACKET RACING et OUTLAW.

Le SXM DRAG RACE 132ft a pour objectif de développer et présenter le modélisme Radio commandées (thermique, électrique …) auprès des jeunes. Une belle soirée pour la RC, avec l’exposition de drones, avions, bateaux, voitures. Plus d’une centaine de modélismes en tous genres ont en effet été exposés.

Cette grande première a rassemblée 32 passionnés, 23 pilotes engagés pour le Drag Race (départ arrêté 132ft/ 40.23m). La catégorie OUT LAW a été remportée par RAPHAEL LAKE aka IRON MAN, 2e CHAD WATHEY, 3e NABIL LYVEN.

La catégorie Bracket Racing a vu la victoire d’OLIVIER GLASGOW aka BOUVE, 2e SHABBA HODGE, 3e JERRY NICHOLSON, sous les applaudissements de plus de 300 spectateurs massés le long du circuit pour admirer les belles mécaniques.

Enfin, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite du SXM RC DRAG RACE 132ft. _AF