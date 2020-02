Réglementation : Le point sur l’organisation des Mardis de Grand-Case

Dans le cadre de l’organisation de l’évènement dit « Les Mardis de Grand-Case » organisée par l’Association «Calypso Event » représentée par Madame VERNUSSE Chantal en partenariat avec les restaurateurs, commerçants, hôteliers de Grand-Case, il est porté autorisation de fermeture temporaire d’une portion du Boulevard « BERTIN-MAURICE Léonel » à Grand-Case sur une période de 12 Mardis à compter du Mardi 04 Février 2020 jusqu’au Mardi 21 Avril 2020. En cas d’intempéries ou annulation, cette manifestation pourrait être autorisée sur deux « Mardis » supplémentaires.

C’est ainsi que la portion du Boulevard «BERTIN-MAURICE Léonel » comprise entre le pont jusqu’à hauteur de la boulangerie « Lopez » sera fermée et transformée en rue piétonne tous les mardis de 16 Heures 00 à 22 Heures 30 minutes. Le stationnement et la circulation de tout véhicule (moteur et deux roues) dans la portion de rue sus-indiquée sera INTERDIT.

La circulation automobile devra être sans exception être OUVERTE dès 22 Heures 30 minutes, délai de rigueur.

A titre exceptionnel, le Boulevard « Bertin-Maurice Léonel » sera fermée jusqu’à 23 Heures 30 minutes, le Mardi 25 Février 2020.

Le comité organisateur doit informer les services de la Collectivité (service instructeur de la demande) de police, gendarmerie et des secours sur toute annulation ou changement porté au calendrier.

Toujours dans le cadre des Maris de Grand-Case, il est STRICTEMENT INTERDIT de vendre des boissons en bouteille de verre sur l’ensemble du Boulevard « Bertin-Maurice Léonel » concerné par cette manifestation.

Cette interdiction s’appliquera tous les soirs à compter du Mardi 04 Février 2020 au Mardi 21 Avril 2020 de 17 Heures 00 à 22 Heures 30 minutes à l’exception du Mardi 25 Février 2020 à 23 Heures 30 minutes.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des restaurateurs de la Place ainsi qu’aux commerces fixes ou vendeurs ambulants exerçant l’activité de vente de boissons.

Toute infraction constatée sera réprimée conformément à la loi en vigueur.

Police Territoriale est chargée de l’exécution du présent ARRETE.